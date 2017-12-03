الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة اليوم وغدا

قناة الأقصى - فلسطين المحتلة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الأحد، صافيا بوجه عام، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية الى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتنبأت أن يكون الجو، يوم غدٍ الاثنين، غائما جزئيا، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو، الثلاثاء المقبل، غائما جزئيا إلى غائم، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام، واعتبارا من ساعات الليل تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة وتسقط الأمطار خلال ساعات الليل فوق مختلف المناطق.

ويستمر تأثير المنخفض الجوي والكتلة الهوائية الباردة على البلاد يوم الأربعاء، لذا يكون الجو غائماً وباردا حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، وتسقط بإذن الله الامطار فوق مختلف المناطق.