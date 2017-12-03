حلول سريعة لإزالة العلكة من الملابس

العلكة من الأشياء التي تساعد على التخلص من التوتر، بالإضافة إلى إعطائها رائحة منعشة للفم، ولكنها تسبب الكثير من الإزعاج فى حال التصاقها بالملابس.

وتقدم الشيف إيمان السيد طرقاً سريعة للتخلص من مشكلة التصاق العلكة بالملابس عن طريق استخدام قطعة ثلج، إذ تقول: "نقوم بتمرير الثلج فوق القطعة التي التصقت بها العلكة حتى تتجمد القطعة، ثم نقوم بفركها جيداً بقشرة ليمون.

وتضيف أن هناك طريقة أخرى للتخلص من العلكة على الملابس عن طريق وضع قطعة الملابس في الثلاجة لمدة ساعتين، ثم فركها بالليمون أو حفّها بالسكين، أو ننقع الملابس في ماء بارد، مع وضع ربع كوب من الخل الأبيض.