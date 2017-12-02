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البطش: عيب أخلاقي ووطني أن نترجى رفع العقوبات

السبت 02 ديسمبر 2017 02:49 م بتوقيت القدس المحتلة

البطش: عيب أخلاقي ووطني أن نترجى رفع العقوبات

قناة الأقصى - غزة

طالب خالد البطش القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، السلطة برفع العقوبات التي تفرضها على قطاع غزة فوراً.

وقال البطش خلال ندوة سياسية بغزة، السبت، إنه لابد من رفع العقوبات عن قطاع غزة، وهو أمر معيب وغير أخلاقي، متسائلاً: "أي وطنية هذه التي تسمح بمواصلة فرض العقوبات على القطاع، وحينما نتكلم بهموم الناس نصبح نحن من يعطل المصالحة؟!".

وأكّد أن الشعب الفلسطيني لن يستسلم، ولن يستبدل ثوابته بالكهرباء والبنى التحتية وغيرها.

ودعا البطش رئيس السلطة محمود عباس بإنقاذ المصالحة، وإعطاء التوجيهات لإنهاء معاناة أهل غزة، "فنحن اليوم نعيش أجواء ما قبل 2006 وليس بعدها".

وتابع: "البعض لا يؤمن بالشراكة الوطنية الحقيقية، ومصطلح التمكين هو شماعة للمماطلة واستمرار فرض العقوبات على قطاع غزة، والأزمة تكمن في مفهوم الشراكة الوطنية".

وشدد القيادي بالجهاد على أهمية تطبيق اتفاق المصالحة عام 2011، وهو اتفاق يعطي مدخلا للشراكة الوطنية.

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