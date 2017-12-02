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وتشكيل حكومة إنقاذ وطني

حماس للحكومة: رفع العقوبات أو الاستقالة

السبت 02 ديسمبر 2017 01:21 م بتوقيت القدس المحتلة

حماس للحكومة: رفع العقوبات أو الاستقالة

قناة الأقصى - غزة

طالبت حركة المقاومة الإسلامية حماس حكومة رامي الحمد الله القيام بواجباتها ومسئولياتها كاملة وفي مقدمتها رفع "العقوبات الظالمة" عن شعبنا في غزة، أو تقديم استقالتها وتشكيل حكومة إنقاذ وطني.

وقالت الحركة في بيان صحفي السبت، إن حكومة الحمد الله تسلمت كل مسئولياتها في الوزارات بشكل كامل في قطاع غزة ولم تبذل أي جهد في التخفيف عن أبناء شعبنا وفق الصلاحيات بل استمرت بفرض العقوبات الظالمة على أهلنا وفشلت فشلاً ذريعاً في مسار إنهاء الانقسام وتطبيق الاتفاقات المعقودة في القاهرة.

وأضافت الحركة أن الحكومة عجزت عن حماية أهلنا في الضفة الغربية ولم تتخذ القرارات المناسبة في مواجهة الاستيطان الذي ابتلع الأرض بشكل لم يسبق له مثيل وتوانت عن حماية مقاومة الشعب لسياسة الحكومة الصهيونية اليمينية في الضفة الغربية التي أوشكت على تقطيع أواصرها ومنع التواصل بين مدنها وقراها بل على العكس تماماً كانت عقبة في وجه المقاومة في أداء دورها إضافة إلى استمرارها في قمع الحريات.

وأشارت حماس إلى أن الحكومة عجزت تماما في حماية القدس من عمليات التهويد ولم تتخذ القرارات المطلوبة لمواجهة هذه السياسة التهويدية التي يقصد منها تزوير حقائق التاريخ وفرض وقائع على الأرض.

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