الأسير علي البرغوثي يعلّق إضرابه عن الطعام

قناة الأقصى - فلسطين المحتلة

أفاد محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين كريم عجوة، بأن الأسير المريض علي البرغوثي، علّق إضرابه المفتوح عن الطعام، بعد عدة أيام من إعلانه، ضد سياسة الإهمال الطبي بحقه من قبل إدارة سجن عسقلان.

وأضاف عجوة، السبت، أن الأسير البرغوثي علق إضرابه، بعد تعهد إدارة السجن بإجراء الفحوصات اللازمة لحالته الصحية، وإجراء صور CT للقلب في موعد أقصاه أسبوعين.

وأكد أن الأسير يعاني من آلام بالصدر ومشاكل في عمل القلب، ويشعر بالتعب والإجهاد عند المشي أو الحركة.

يذكر أن الأسير البرغوثي (45 عامًا) من قرية عابود غرب مدينة رام الله، اعتقل منذ نيسان عام 2004، بتهمة مقاومة الاحتلال والانتماء إلى حركة فتح، ويقضي حكمًا بالسجن المؤبد بالإضافة إلى 40 عامًا قضى منها 13 عامًا، وما زال قابعاً في سجن عسقلان.