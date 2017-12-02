الاحتلال يعتقل مواطنا من قرية زبوبا غرب جنين

قناة الأقصى - الضفة المحتلة
اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني فجر السبت، مواطنا من قرية زبوبا غرب جنين.
وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن ربيع كامل سليمان (48 عاما) عقب اقتحام قرية زبوبا ومداهمة منزله.
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السبت 02 ديسمبر 2017 10:18 ص بتوقيت القدس المحتلة
قناة الأقصى - الضفة المحتلة
اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني فجر السبت، مواطنا من قرية زبوبا غرب جنين.
وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن ربيع كامل سليمان (48 عاما) عقب اقتحام قرية زبوبا ومداهمة منزله.
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