بعد "عملية عراد".. الاحتلال يوسع نطاق البحث عن المنفذين

وسّعت قوات الاحتلال الصهيوني عمليات البحث والتحقيق حول قتل الجندي "رون كوكيا" طعنا في منطقة عراد بالنقب المحتل مساء الخميس الماضي، لتشمل تلال الخليل الجنوبية.

وقالت وسائل إعلام الاحتلال إن الجيش يحقق إذا ما كان المنفذ أو "المنفذين" عبروا السياج من الأراضي المحتلة وتمكنوا من الوصول إلى مدينة الخليل جنوب الضفة قبل الوصول لعراد.

وأقامت قوات الاحتلال حواجز على الطرق وأجرت عمليات التفتيش للمواطنين والسيارات.

وقالت القناة العاشرة العبرية حول العملية، إنه انقضى يوم على قتل الجندي دون اعتقال المنفذين، في حين وسع الجيش بحثه إلى تلال الخليل الجنوبية.

يذكر أن الجندي الصهيوني قتل في هذه العملية، وصادر المنفذ سلاحه قبل الانسحاب من المكان.