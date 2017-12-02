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غارات صهيونية على مواقع عسكرية جنوب دمشق

السبت 02 ديسمبر 2017 08:59 ص بتوقيت القدس المحتلة

غارات صهيونية على مواقع عسكرية جنوب دمشق

قناة الأقصى - دمشق

قالت مواقع إعلامية سورية إن طائرات صهيونية شنت الليلة الماضية غارات على مواقع عسكرية سورية في محيط بلدة الكسوة بريف دمشق.

وذكرت هذه المواقع أن الدفاعات الجوية السورية تصدت للغارات وتمكنت من تفجير أحد الأهداف.

وقالت مصادر إن الغارات الصهيونية كانت تستهدف مواقع حربية سورية، وإن دوي انفجارات كبيرة ناجمة عن الغارات سُمع في دمشق ومحيطها.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصدر مقرب من قوات النظام السوري قوله إن الضربات الصهيونية استهدفت بشكل رئيسي اللواء 91 في منطقة الكسوة، وإن حريقا كبيرا اندلع في المنطقة. كما أن إحدى الضربات استهدفت اللواء 90 في منطقة تل الشحم بريف القنيطرة الشمالي.

المصدر : الجزيرة نت

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