  1. الرئيسية
  2. أخبار اللاجئين
  3. عرض الخبر

منذ عام 2012

مجموعة العمل: 3614 لاجئا فلسطينيا قتلوا في سوريا

السبت 02 ديسمبر 2017 08:41 ص بتوقيت القدس المحتلة

مجموعة العمل: 3614 لاجئا فلسطينيا قتلوا في سوريا

قناة الأقصى - دمشق

قالت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية إن عدد الضحايا من اللاجئين الفلسطينيين الذين قضوا بسبب الحرب السورية قد بلغ 3614 ضحية منذ العام 2012.

وعن أسباب الوفاة فتشير الإحصاءات لدى المجموعة إلى أن 1148 لاجئاً قضوا بسبب أعمال القصف المتبادلة بين قوات النظام السوري ومجموعات المعارضة المسلحة، في حين أدت الاشتباكات إلى قضاء 946 ضحية، فيما قضى 475 لاجئاً ولاجئة تحت التعذيب أثناء التحقيق معهم في السجون.

وأضافت المجموعة أن 307 لاجئين قضوا برصاص القناصين، كما تسبب حصار المخيمات الفلسطينية بقتل 201 فلسطينياً إثر سوء التغذية ونقص الخدمات الطبية بسبب الحصار.

فيما سقط ما تبقى لأسباب متعددة أخرى منها التفجيرات والإعدامات الميدانية والغرق أثناء محاولات الوصول إلى أوروبا.

رابط مختصر
مواضيع ذات صلة
قرية سوسيا جنوب الخليل

الاحتلال يصادق على هدم 20 مسكنا فلسطينيا في "سوسيا" بالخليل
9a3589ec2d4a271f1cf83039d6952751

تواصل العمل في معبر رفح لليوم الثاني
157f486796cc9e_IQOHMLFJEGNPK

الاحتلال يعتقل 14 فلسطينيا من القدس والضفة
thumb (1)

الاحتلال يعتقل 18 فلسطينيا من أنحاء الضفة
77443

الاحتلال يعلن اعتقاله فلسطينيا تسلل عبر الحدود

الأخبار الرئيسية

منذ 32 دقيقة

بعد "عملية عراد".. الاحتلال يوسع نطاق البحث عن المنفذين
منذ 7 ساعات

تقرير: 450 حالة اعتقال خلال نوفمبر بينها 22 فتاة و80 طفلاً
منذ 12 ساعة

هل حقاً سيعترف ترامب بالقدس عاصمةً للكيان؟!
منذ 12 ساعة

برهوم: وفد من حماس برئاسة السنوار يتوجّه إلى القاهرة
منذ 14 ساعة

الاحتلال يسلم جثمان الشهيد محمود عودة في نابلس
منذ 16 ساعة

إصابات جراء قمع الاحتلال اعتصام "قلقس" الأسبوعي

مقالات

مصالحة في حلبة مصارعة

مصالحة في حلبة مصارعة

وسام عفيفة
​قرار تقسيم فلسطين (181) الباطل

​قرار تقسيم فلسطين (181) الباطل

د. عصام عدوان
إلا السلاح

إلا السلاح

لمى خاطر
مطبات "فتح" لإفشال المصالحة!

مطبات "فتح" لإفشال المصالحة!

أمين بركة