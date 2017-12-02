مجموعة العمل: 3614 لاجئا فلسطينيا قتلوا في سوريا

قناة الأقصى - دمشق

قالت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية إن عدد الضحايا من اللاجئين الفلسطينيين الذين قضوا بسبب الحرب السورية قد بلغ 3614 ضحية منذ العام 2012.

وعن أسباب الوفاة فتشير الإحصاءات لدى المجموعة إلى أن 1148 لاجئاً قضوا بسبب أعمال القصف المتبادلة بين قوات النظام السوري ومجموعات المعارضة المسلحة، في حين أدت الاشتباكات إلى قضاء 946 ضحية، فيما قضى 475 لاجئاً ولاجئة تحت التعذيب أثناء التحقيق معهم في السجون.

وأضافت المجموعة أن 307 لاجئين قضوا برصاص القناصين، كما تسبب حصار المخيمات الفلسطينية بقتل 201 فلسطينياً إثر سوء التغذية ونقص الخدمات الطبية بسبب الحصار.

فيما سقط ما تبقى لأسباب متعددة أخرى منها التفجيرات والإعدامات الميدانية والغرق أثناء محاولات الوصول إلى أوروبا.