صحفي بـ"هآرتس": "إسرائيل" الأكثر وحشية بالشرق الأوسط

قناة الأقصى

شنّ الصحفي في صحيفة "هآرتس" العبرية "جدعون ليفي"، هجومًا حادًّا على الكيان الصهيوني وحكوماتها المتتابعة، واصفًا إيّاهم بأنهم من "أشد الطغاة على الأرض اليوم".

وأفاد موقع روتر العبري، بأن تصريحات ليفي جاءت خلال مشاركته في ندوة نظمتها مؤسسة في أستراليا داعمة للفلسطينيين.

وقال ليفي الصحفي في صحيفة هآرتس، إنّ "الاحتلال الإسرائيلي من أكثر الطغاة وحشية على الأرض اليوم، أنا لا أبالغ، عمليًا هو حول غزة لأكبر سجن وقفص في العالم والأرض، غزة هي أكبر تجربة بشرية، دعونا نرى ما يحدث عندما يتم وضع مليوني شخص في سجن أو قفص لمدة 10 أو 11 سنة، بالفعل دعونا نرى ما سيحدث".

وشدد على ضرورة أن يتوقف العالم عن اعتقاده بأن "إسرائيل" الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط. مضيفاً "هي ديمقراطية لسكانها اليهود، وديمقراطيتها فقط في الفناء الخلفي"، معتبرًا إياها من أكبر الأنظمة الوحشية في الشرق الأوسط.