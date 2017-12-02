تقرير: 450 حالة اعتقال خلال نوفمبر بينها 22 فتاة و80 طفلاً

قناة الأقصى

أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات بأن سلطات الاحتلال واصلت حملات الاعتقال التعسفية ضد أبناء شعبنا بكافة شرائحه خلال شهر تشرين ثاني/نوفمبر الماضي، حيث رصد المركز في تقريره الشهري حول الاعتقالات (450) حالة اعتقال من بينها (80) طفلاً قاصراً، و(22) امرأة وفتاة.

وأوضح "الباحث "رياض الأشقر" الناطق الإعلامي للمركز بأن التقرير رصد (5) حالات اعتقال من قطاع غزة اثنين منها لصيادين اعتقلوا خلال ممارسه عملهم مقابل شواطئ القطاع، وعلى حاجز بيت حانون/ ايرز اعتقلت " خلدون عبد القادر أبوسليم" 36 عام وهو مدير العلاقات العامة ببنك فلسطين، واطلق سراحه بعد اسبوعين من الاحتجاز، اضافة إلى اثنين من المتسللين.

بينما احتلت مدينة القدس كالعادة المرتبة الأعلى في نسبة الاعتقالات، حيث وصلت حالات الاعتقال إلى ما يقارب (150) حالة من بينهم مسؤول ملف القدس في حركة فتح ووزيرها السابق" حاتم عبد القادر".

فيما اعتقل الاحتلال (5) صحفيين بينهم "مصطفى الخاروف" والمصور الصحفي "أمين صيام" والصحفي "أمجد أبو عرفة" وجميعهم من مدينة القدس ، والصّحفية الأسيرة المحررة "بشرى الطويل" من مدينة البيرة.

اعتقال النساء والاطفال

وأشار "الأشقر" إلى أن الاحتلال خلال تشرين ثانى واصل استهداف النساء والاطفال القاصرين ، حيث بلغت حالات الاعتقال بين الاطفال (80) حالة، كان اصغرهم الطفل "محمد عمار دعنا" (9 سنوات) من مدينة الخليل، وكذلك الطفل " خالد سامر إدكيدك" (10 سنوات) و" نعيم ابراهيم عشاير" (11 عاماً) والطفل "قصي نضال الرجبي" (11 عاماً) وجميعهم من القدس .

بينما ارتفعت حالات الاعتقال بين النساء بشكل ملحوظ خلال الشهر الماضي ووصلت إلى (22) حالة من بينهم الصحفية "بشرى الطويل" من جنين ، وفرض عليها الاعتقال الإداري لستة أشهر والسيدة " هدى عوده " وهى زوجة الأسير "محمد اسحق عوده " من بلدة سلوان بالقدس المحتلة.

فيما احتجزت السيدة "عبلة سعدات" زوجة الأمين العام للجبهة الشعبية الاسير "أحمد سعدات" على معبر الكرامة ، قبل اطلاق سراحها، ومن القدس اعتقلت 7 سيدات دفعة واحدة، وذلك خلال عملهم في جهاز الإحصاء الفلسطيني والذي نفذ عملية مسح احصائية في البلدة القديمة، واعتقلت مديرة مدرسة " زهوة القدس" و3 معلمات اخريات وصادرت الهواتف المحمولة منهن بعد اقتحام المدرسة وتفتيشها واخراج الطالبات بالقوة .

ومن الخليل اعتقل الاحتلال 6 نساء وهن السيدة "ميسون الهليس" والفتاة إسراء العيدة " 22 عاماً، والطالبة الجامعية في جامعة البولتكنك " بيان خمايسه" 21 عاماً" وسوزان سلامة أبو جحيشة " (42 عاماً)، و زينات عبد ربة حلايقة و صادرت أموالا وهاتفين من منزلها، إضافة إلى السيدة " حنان الأخضر "(55 عاماً) واصدر بحقها حكم بالسجن لمدة 9 أشهر .

أحكام المؤبد

وأشار "الأشقر" إلى أعداد الأسرى الفلسطينيين المحكومين بالمؤبدات في سجون الاحتلال ارتفعت خلال نوفمبر لتصل إلى (509) أسير، وذلك بعد ان أصدرت محاكم الاحتلال احكام بالسجن المؤبد المتراكم بحق سبعة من الاسرى وهم الأسيرين الشقيقين " نصر 23 عام ، وأكرم 33 عام فيصل محمد بدوى " وصدر بحقهم حكماً بالسجن المؤبد اضافة إلى غرامة مالية تقدر (60 الف شيكل) " بعد ادانتهم بتنفيذ عدة عمليات قنص أدت إلى مقتل جندي واصابة اخرين بجراح .

والأسير "مالك أحمد حامد" (23 عاما) من رام الله ، صدر بحقه حكماً بالسجن المؤبد مرتين وغرامة مالية 280 ألف شيقل، بتهمه تنفيذ عملية دهس قتل خلالها جندي إسرائيلي وأصيب آخر، والأسير" محمد أحمد زكارنة (43 عاما) من بلدة قباطية جنوب جنين، بالسجن مؤبدين، إضافة لـ40 عاماً، وغرامة مالية قيمتها 300 ألف شيقل .

بينما أصدرت بحق الأسرى "خالد محمد مخامرة" (22 عاماً)، و "محمد أحمد مخامرة" (22 عاماً( ، و "يونس عايش زين" (23 عاماً)،حكم بالسجن المؤبد 4 مرات و(60) عاماً، وغرامة مالية بقيمة (2,572,000 شيكل) بعد ان ادانتهم بتنفيذ عدة عمليات ادت لمقتل 4 إسرائيليين واصابة اخرين .

القرارات الإدارية

وأوضح "الأشقر" بأن سلطات الاحتلال وتزامناً مع تصعيد الاعتقالات خلال شهر اكتوبر الماضي واصلت إصدار القرارات الإدارية بحق الأسرى الفلسطينيين، حيث أصدرت محاكم الاحتلال الصورية (62) قرار إداري، منهم(28) قرارات إدارية لأسرى جدد للمرة الأولى، و(34) قراراً بتجديد الفترات الاعتقالية لأسرى إداريين لمرات جديدة، تراوحت ما بين شهرين إلى ستة أشهر، ومن بين من صدرت بحقهم قرارات إدارية الشهر الماضي النائب عن محافظة رام الله " احمد عبد العزيز مبارك" ( 49 عاماً) وذلك لمدة 4 شهور للمرة الثالثة على التوالي ، وهو معتقل منذ بدابة العام الجاري .