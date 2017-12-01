هل حقاً سيعترف ترامب بالقدس عاصمةً للكيان؟!

قناة الأقصى

نقلت "رويترز"، مساء اليوم الجمعة، عن مسؤول أميركي لم تسمّه ووصفته بالكبير، قوله إن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب "من المرجح أن يعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل في كلمة يلقيها يوم الأربعاء القادم".

يأتي ذلك بعيد تقارير نُشرت في وسائل الإعلام الأميركية، الليلة الماضية، وتحدثت أيضاً عن أن الرئيس الأميركي "سوف يؤجل نقل السفارة الأميركية من "تل أبيب" إلى القدس، ولكنه سيلقي خطاباً يُعلن فيه اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل".

ووصفت المصادر ذاتها في البيت الأبيض الاعتراف بالقدس كـ"عاصمة لإسرائيل" بأنها "جائزة ترضية لإسرائيل".. وأنها "تهدف للتغطية على تراجع ترامب عن تصريحاته في حملته الرئاسية" بشأن نقل السفارة إلى القدس في حال انتخابه.

وكذلك في سياق "التمهيد الإعلامي"، كان موقع "واللا" الإخباري الصهيوني قد نقل، مساء الخميس، عن مصادر وصفها بالرسمية دون تسميتها، أن ترامب "سوف يؤجل نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، ولكنه سيعترف بالقدس كعاصمة لإسرائيل".