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بالصور والفيديو : الاحتلال يسلم جثمان الشهيد محمود عودة في نابلس

الجمعة 01 ديسمبر 2017 07:21 م بتوقيت القدس المحتلة

الاحتلال يسلم جثمان الشهيد محمود عودة في نابلس

سلمت سلطات الاحتلال مساء الجمعة جثمان الشهيد محمود زعل أحمد عودة الذي استشهد الخميس برصاص مستوطن في بلدة قصرة جنوبي شرقي مدينة نابلس شمالي الضفة المحتلة.

وأفاد مراسلنا بتسليم قوات الاحتلال الجثمان عند حاجز بلدة جيت بين نابلس وقلقيلية، بحضور عدد من ذوي الشهيد، قبل نقله بسيارة إسعاف تابعة للخدمات الطبية العسكرية إلى مستشفى رفيديا الحكومي بنابلس.

وكانت قوات الاحتلال احتجزت جثمان الشهيد عودة في معسكر حوارة جنوب نابلس أثناء نقله بسيارة اسعاف فلسطينية، وتم تحويله إلى معهد الطب العدلي الصهيوني في "أبو كبير" للتشريح.

ومن المقرر أن يُشيع جثمان الشهيد بعد ظهر السبت، بعد الكشف عليه في مستشفى رفيديا.

الاحتلال يسلم جثمان الشهيد محمود عودة في نابلس
الاحتلال يسلم جثمان الشهيد محمود عودة في نابلس
الاحتلال يسلم جثمان الشهيد محمود عودة في نابلس
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