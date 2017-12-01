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إصابات جراء قمع الاحتلال اعتصام "قلقس" الأسبوعي

الجمعة 01 ديسمبر 2017 05:11 م بتوقيت القدس المحتلة

إصابات جراء قمع الاحتلال اعتصام "قلقس" الأسبوعي

أصيب عدد من المواطنين بعد ظهر الجمعة، أثناء قمع قوّات الاحتلال  اعتصام خربة "قلقس" الواقعة جنوب محافظة الخليل بالضّفة المحتلة.

وأفادت مصادر محلية  بقمع قوّات الاحتلال للمسيرة مستخدمة القنابل الغازية والصوتية، ولاحقت المشاركين المطالبين بفتح السّدة المغلقة منذ نحو (18 عامًا).

وأشارت المصادر إلى وقوع حالات اختناق بين المواطنين، واحتجاز قوّات الاحتلال عددا من المصورين الصحفيين ومنعهم من التغطية في مكان الحدث.

وكان الاحتلال تراجع عن فتح السدة، رغم فتحها من جانب جرافات بلدية الخليل، ليعود ويغلقها مجددًا بذرائع أمنية.

وكان خمسة مواطنين لقوا مصرعهم الأعوام الماضية بحوادث سير أثناء قطعهم للشارع الرابط بين الخربة ومدينة الخليل.

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