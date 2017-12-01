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مشاركة فلسطينية بمعرض الدوحة الدولي للكتاب

الجمعة 01 ديسمبر 2017 12:18 م بتوقيت القدس المحتلة

مشاركة فلسطينية بمعرض الدوحة الدولي للكتاب

قناة الأقصى - غزة

شاركت سفارة فلسطين في معرض الدوحة الدولي للكتاب في نسخته الـ 28، من خلال جناح خاص، خصصته وزارة الثقافة والرياضة القطرية وإدارة المعرض لفلسطين.

وعرضت في الجناح الفلسطيني العديد من الإصدارات الفلسطينية المتنوعة والتي تشتمل على دواوين شعر، وكتب سياسية واقتصادية وتراثية، إضافة إلى كتب تاريخية تتحدث عن تاريخ فلسطين وحضارتها، وكُتيبات عن مدائن فلسطين كاملة.

ويُعتبر المعرض ملتقى للثقافات بأنواعها المختلفة، ويُعرض فيه العديد من الإصدارات الحديثة التي تناسب جميع الأعمار.

وافتتح المعرض وزير الدولة نائب رئيس الوزراء حمد الكواري، ووزير الثقافة والرياضة صلاح العلي، والشيخ فيصل آل ثاني، وعدد من السفراء والدبلوماسيين، والمهتمين.

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