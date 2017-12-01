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إضراب المعابر الصهيونية يلحق الخسائر بمزارعي الضفة

الجمعة 01 ديسمبر 2017 12:15 م بتوقيت القدس المحتلة

إضراب المعابر الصهيونية يلحق الخسائر بمزارعي الضفة

قناة الأقصى - فلسطين المحتلة

تسبب إغلاق المعابر الرابطة بين الضفة الغربية المحتلة وأراضي ال48 نتيجة إضراب العاملين الصهاينة عليها في خسائر كبيرة للمزارعين بكافة مستوياتهم.

وقال المزارع محمد أبو حسن إن أسعار الخضروات التي كانت تورد للداخل عبر الممرات التجارية من المعابر تهاوت بفعل الإضراب لتوقف إدخالها للداخل.

وأضاف: أنه "وعلى سبيل المثال فإن صندوق الخيار وصل إلى 60 شيقل قبل إضراب المعابر الأخير ولكنه هوى للثلث لتدكس الكميات وعدم وجود فرصة لتسويقها سوى في الأسواق المحلية في الضفة".

وبين أن استمرار الإضراب لفترة أطول يعني مزيدًا من الوضع السيء على صعيد الأسعار، منوهًا إلى أن المزارعين بالكاد يلتقطون فترة خلال السنة تكون فيها أسعار الخضروات مرتفعة ليحققوا أرباحًا حتى تأتيهم أزمة تلحق بهم ضررا فادحا، سواء أكان أحوال جوية أو إغلاق معابر أو إغراق الأسواق.

يذكر أن العاملين في المعابر الصهيونية بين الضفة وأراضي ال48 مضربون عن العمل منذ يومين لقضايا مطلبية تتعلق بأوضاعهم لدى مشغليهم حيث تدار المعابر من قبل شركات أمنية إسرائيلية خاصة.

وتشهد حركة دخول العمال والتجار تشويشًا فيما تشهد حركة نقل البضائع توقفًا تامًا ما أدى لخسائر فادحة لكافة القطاعات.

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