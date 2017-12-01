الطقس: ارتفاع على دراجات الحرارة

قناة الأقصى - فلسطين المحتلة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية أن يكون الجو اليوم الجمعة صافياً بوجه عام، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

ويكون الجو غدا السبت صافياً بوجه عام، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

ويستمر ارتفاع الحرارة يوم الأحد ليكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة.