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واندلاع مواجهات مع الشبان

الاحتلال يهدم منزل الأسير محمد أبو الرب في قباطية

الجمعة 01 ديسمبر 2017 03:20 ص بتوقيت القدس المحتلة

الاحتلال يهدم منزل الأسير محمد أبو الرب في قباطية

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

شرعت قوات الاحتلال الصهيوني بهدم منزل عائلة الأسير محمد أبو الرب في قباطية بجنين في الضفة المحتلة، والذي يتهمه الاحتلال بتنفيذ عملية أدت لمقتل مستوطن مطلع أكتوبر الماضي.

وأفادت مصادر محلية بأن آليات الاحتلال معززة بجنود وجيبات عسكرية اقتحمت فجر الجمعة، بلدة قباطية وشرعت بهدم منزل عائلة الأسير أبو الرب.

وقالت المصادر إن قناصة الاحتلال اعتلوا أسطح منازل المواطنين في منطقة جبل الداموني وأطلقوا النار تجاه بعض المنازل.

واندلعت مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال عند اقتحام البلدة، قبل بدء عملية الهدم مع انتشار واسع للقوات الصهيونية.

وسلمت قوات الاحتلال عائلة الأسير عدة بلاغات وإخطارات بهدم المنزل، بحجة أن نجلهم محمد شارك في تنفيذ عملية بمنطقة كفر قاسم أدت لقتل مستوطن صهيوني في شهر أكتوبر الماضي.

الاحتلال يهدم منزل الأسير محمد أبو الرب في قباطية
الاحتلال يهدم منزل الأسير محمد أبو الرب في قباطية
الاحتلال يهدم منزل الأسير محمد أبو الرب في قباطية
الاحتلال يهدم منزل الأسير محمد أبو الرب في قباطية
الاحتلال يهدم منزل الأسير محمد أبو الرب في قباطية
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