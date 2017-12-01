حماس: المقاومة هي الرد الأمثل على جرائم المستوطنين

قناة الأقصى - فلسطين المحتلة

قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" حسام بدران، إن جريمة قتل الشهيد محمد عودة على يد المستوطنين، الخميس، يجب ألّا تمر دون رد من مقاومينا في الضفة الغربية.

وأكد بدران في تصريح صحفي له، أن اعتداءات المستوطنين ازدادت في الآونة الأخيرة، وأن الرد الأمثل لوقف غطرستهم وعربدتهم هو بقوة سواعد المقاومين وسلاحهم.

وأشار إلى أنه من غير المقبول بعد اليوم ملاحقة المقاومة في الضفة في ظل العجز الرسمي عن حماية شعبنا من انتهاكات الاحتلال، وعلى السلطة أن تحمي المقاومة وتدعمها، بدلا من أن تقمعها وتلاحقها.

وأوضح بدران أن الاحتلال سيواصل انتهاكاته طالما ليس هناك من يرد على تلك الانتهاكات، داعيا المقاومة في الضفة للأخذ بثأر الشهداء، والتأكيد للقاصي والداني بأن مقاومة شعبنا مشروعة وضرورة حتى نحمي أنفسنا من الاحتلال، إلى أن نتخلص منه بالكامل.