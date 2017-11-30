إصابات بتجدد اعتداء المستوطنين على بلدة قصرة بنابلس

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

أصيب 6 مواطنين فلسطينيين بجروح مختلفة بعد اعتداء المستوطنين الصهاينة وجنود الاحتلال عليهم في بلدة قصرة جنوب نابلس، بينما دعت مساجد المنطقة المواطنين للدفاع عن البلدة.

وذكرت مصادر صحفية أن 6 مواطنين أصيبوا جراء هجوم المستوطنين على بلدة قصرة تحت حماية قوات الاحتلال، بينهم إصابات بالرصاص الحي، وعشرات بالاختناق بالغاز.

وأقدم عشرات المستوطنين على تكسير عدة مركبات للمواطنين وسيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني.

ومع تواصل الاعتداء مساء الخميس، دعا أئمة المساجد عبر مكبرات الصوت أهالي البلدة للتوجه للمنطقة الشرقية لحماية المواطنين من اعتداءات الجيش والمستوطنين.

ومن المقرر أن تُقام صلاة الجمعة في منطقة رأس الخيل التي استشهد فيها المواطن محمود زعل عودة صباح الخميس برصاص مستوطن صهيوني.