  1. الرئيسية
  2. الأخبار
  3. عرض الخبر

إصابات بتجدد اعتداء المستوطنين على بلدة قصرة بنابلس

الخميس 30 نوفمبر 2017 11:32 م بتوقيت القدس المحتلة

إصابات بتجدد اعتداء المستوطنين على بلدة قصرة بنابلس

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

أصيب 6 مواطنين فلسطينيين بجروح مختلفة بعد اعتداء المستوطنين الصهاينة وجنود الاحتلال عليهم في بلدة قصرة جنوب نابلس، بينما دعت مساجد المنطقة المواطنين للدفاع عن البلدة.

وذكرت مصادر صحفية أن 6 مواطنين أصيبوا جراء هجوم المستوطنين على بلدة قصرة تحت حماية قوات الاحتلال، بينهم إصابات بالرصاص الحي، وعشرات بالاختناق بالغاز.

وأقدم عشرات المستوطنين على تكسير عدة مركبات للمواطنين وسيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني.

ومع تواصل الاعتداء مساء الخميس، دعا أئمة المساجد عبر مكبرات الصوت أهالي البلدة للتوجه للمنطقة الشرقية لحماية المواطنين من اعتداءات الجيش والمستوطنين.

ومن المقرر أن تُقام صلاة الجمعة في منطقة رأس الخيل التي استشهد فيها المواطن محمود زعل عودة صباح الخميس برصاص مستوطن صهيوني.

رابط مختصر
مواضيع ذات صلة
thumb

إصابات بقمع الاحتلال للأسرى في معتقل "ريمون"
23659505_10215069698999992_2647435983777707130_n

نحو 1000 مستوطن يقتحمون قبر يوسف بنابلس
img

اعتقال شاب من بلدة برقين غرب جنين
23380334_1610792152277106_8892325501956533610_n

إصابات بالاختناق خلال مواجهات شرق بيت لحم
img

اعتقال فتاة وشقيقها من بلدة حزما بالقدس

الأخبار الرئيسية

منذ ساعة

قتْل جندي صهيوني بعملية طعن في النقب
منذ 9 ساعات

الاحتلال يقصف مواقع للمقاومة شمال القطاع
منذ 8 ساعات

الإفراج عن الصحفيين الطيطي وأبو عرام من سجون الاحتلال
منذ 13 ساعة

استشهاد مواطن برصاص مستوطن جنوب نابلس
منذ 14 ساعة

الاحتلال يعتقل 7 مواطنين بالضفة المحتلة
منذ 15 ساعة

الاحتلال يصعد الحرب النفسية على عائلة أبو الرب

مقالات

​قرار تقسيم فلسطين (181) الباطل

​قرار تقسيم فلسطين (181) الباطل

د. عصام عدوان
إلا السلاح

إلا السلاح

لمى خاطر
مطبات "فتح" لإفشال المصالحة!

مطبات "فتح" لإفشال المصالحة!

أمين بركة
​خلط الأوراق ولعب على المكشوف

​خلط الأوراق ولعب على المكشوف

إياد القرا