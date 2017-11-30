حماس تحمل الاحتلال تداعيات التصعيد على غزة

قناة الأقصى - غزة

حملت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الاحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة عن تداعيات التصعيد ضد قطاع غزة.

وقالت حازم قاسم الناطق باسم الحركة في تصريح عقب قصف الاحتلال لمواقع بالقطاع، الخميس، إن القصف الصهيوني على غزة هو استمرار لعدوانه على شعبنا في كل أماكن تواجده".

وأكد أن عدوان الاحتلال المتواصل لن يكسر إرادة شعبنا، ولن يوقف سعيه لانتزاع حريته من الاحتلال، مشددا على أن المقاومة تمارس حقها بالدفاع عن شعبها في مواجهة عدوان الاحتلال.

وكانت مدفعية وطائرات الاحتلال استهدفت، مساء الخميس، عدداً من مواقع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، ما أسفر عن إصابة 3 مواطنين.