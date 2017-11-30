الاحتلال يقصف مواقع للمقاومة شمال القطاع

قناة الأقصى - غزة

قصفت قوات الاحتلال الصهيوني، مساء الخميس، عدة مواقع تابعة للمقاومة الفلسطينية شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر صحفية بأن مدفعية الاحتلال والطائرات الحربية قصفت بعدة صواريخ عددا من الموقع ونقاط الرصد التابعة للمقاومة في مدينة بيت حانون شمال القطاع.

وكانت صافرات الانذار دوّت عصر اليوم في مستوطنات غلاف غزة، وقال الجيش الصهيوني إنها انطلقت بالخطا.

وتتعمد قوات الاحتلال الصهيوني الاعتداء على قطاع غزة، وقصف بعض نقاط الرصد التابعة للمقاومة بحجة اطلاق صاروخ أو لمجرد انطلاق صافرات الانذار في المستوطنات المحيطة بالقطاع، مع استمرار منع المزارعين والصيادين من الوصول لمناطق عملهم على الحدود وفي عرض البحر.