  1. الرئيسية
  2. الأخبار
  3. عرض الخبر

مقترح صهيوني لسجن نشطاء مقاطعة الاحتلال 7 سنوات

الخميس 30 نوفمبر 2017 01:45 م بتوقيت القدس المحتلة

مقترح صهيوني لسجن نشطاء مقاطعة الاحتلال 7 سنوات

قدم أعضاء من الكنيست مقترح قانون يدعو إلى فرض عقوبة السجن مدة 7 سنوات على الأقل، على الناشطين في الحركات التي تقاطع الاحتلال أو تقاطع منتجاتها.

ويدعو مقترح القانون إلى استخدام بند في قانون العقوبات ضد الناشطين بشأن الأضرار لـ"مصالح دولة الاحتلال، والعلاقات بين الاحتلال وبين دولة أو منظمة أو مؤسسة".

وبحسب ذلك، "فإن التسبب بضرر لعلاقات الكيان الصهيوني مع دول ومؤسسات أجنبية سيؤدي إلى عقوبة سجن تصل إلى 7 سنوات، أما الأضرار التي تنجم عن ارتكاب مخالفة أخرى فقد تصل العقوبة عليها إلى السجن مدة 10 سنوات، في حين أن العقوبة في حال التسبب بأضرار من خلال ارتكاب مخالفة خطيرة قد تصل إلى السجن المؤبد".

وجاء في تبرير اقتراح القانون، أنه سيكون ساريا على من يشارك بشكل فعال في حركة تقاطع الاحتلال أو منتجاتها.

رابط مختصر
مواضيع ذات صلة
thumb (1)

الاحتلال يعتقل 7 مواطنين بالضفة المحتلة
thumb

الاحتلال يصعد الحرب النفسية على عائلة أبو الرب
24131031_1830489237027969_2158555048683269731_n

الاحتلال يعتقل ناشطا بالكتلة الإسلامية في جامعة بير زيت
حماس

حماس: منع الاحتلال للوفد السويسري تصرفٌ لا إنساني وانتهاكٌ لحقوق شعبنا

"ثابت" تدعو إلى دعم حقوق الفلسطينيين وفضح الاحتلال

الأخبار الرئيسية

منذ ساعتين

استشهاد مواطن برصاص مستوطن جنوب نابلس
منذ 4 ساعات

الاحتلال يعتقل 7 مواطنين بالضفة المحتلة
منذ 5 ساعات

الاحتلال يصعد الحرب النفسية على عائلة أبو الرب
منذ 16 ساعة

الفصائل تتفق على تأجيل استلام الحكومة لمهامها حتى 10 ديسمبر
منذ 17 ساعة

حماس: منع الاحتلال للوفد السويسري تصرفٌ لا إنساني وانتهاكٌ لحقوق شعبنا
منذ 18 ساعة

"ثابت" تدعو إلى دعم حقوق الفلسطينيين وفضح الاحتلال

مقالات

​قرار تقسيم فلسطين (181) الباطل

​قرار تقسيم فلسطين (181) الباطل

د. عصام عدوان
إلا السلاح

إلا السلاح

لمى خاطر
مطبات "فتح" لإفشال المصالحة!

مطبات "فتح" لإفشال المصالحة!

أمين بركة
​خلط الأوراق ولعب على المكشوف

​خلط الأوراق ولعب على المكشوف

إياد القرا