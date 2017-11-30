مقترح صهيوني لسجن نشطاء مقاطعة الاحتلال 7 سنوات

قدم أعضاء من الكنيست مقترح قانون يدعو إلى فرض عقوبة السجن مدة 7 سنوات على الأقل، على الناشطين في الحركات التي تقاطع الاحتلال أو تقاطع منتجاتها.

ويدعو مقترح القانون إلى استخدام بند في قانون العقوبات ضد الناشطين بشأن الأضرار لـ"مصالح دولة الاحتلال، والعلاقات بين الاحتلال وبين دولة أو منظمة أو مؤسسة".

وبحسب ذلك، "فإن التسبب بضرر لعلاقات الكيان الصهيوني مع دول ومؤسسات أجنبية سيؤدي إلى عقوبة سجن تصل إلى 7 سنوات، أما الأضرار التي تنجم عن ارتكاب مخالفة أخرى فقد تصل العقوبة عليها إلى السجن مدة 10 سنوات، في حين أن العقوبة في حال التسبب بأضرار من خلال ارتكاب مخالفة خطيرة قد تصل إلى السجن المؤبد".

وجاء في تبرير اقتراح القانون، أنه سيكون ساريا على من يشارك بشكل فعال في حركة تقاطع الاحتلال أو منتجاتها.