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الاحتلال يعتقل 7 مواطنين بالضفة المحتلة

الخميس 30 نوفمبر 2017 09:56 ص بتوقيت القدس المحتلة

الاحتلال يعتقل 7 مواطنين بالضفة المحتلة

اعتقلت قوّات الاحتلال فجر الخميس سبعة مواطنين في مداهمات واقتحامات شنّتها بأنحاء متفرقة من الضّفة المحتلة.

وأعلن الاحتلال اعتقال سبعة مواطنين في مداهمات واقتحامات شنّتها بأنحاء الضّفة ، بذريعة أنّهم مطلوبون لأجهزة الاحتلال ، وجرى تحويلهم للتحقيق لدى الجهات الأمنية الصهيونية المختصة، وأن من بينهم ثلاثة ضالعون بأنشطة مناهضة للاحتلال.

ففي محافظة بيت لحم، اعتقلت قوّات الاحتلال الشابين أحمد جمال عياد الهريمي والشاب صلاح جواريش الذي فجّر الاحتلال أبواب منزله ومنازل عائلته.

وفي يطّا جنوب الخليل، فتّشت قوّة عسكرية من الاحتلال منزل المواطن محمد عبد سلامة مخامرة في منطقة الكرمل بمدينة يطا.

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