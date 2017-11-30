ليبرمان يدرس تعويض مزارعي مستوطنات "غلاف" غزة

قناة الأقصى - شؤون صهيونية

أصدر وزير الجيش الصهيوني أفيغدور ليبرمان اليوم الأربعاء تعليمات لموظفي الوزارة بدراسة تعويض مزارعين مستوطنات ما يسمى "غلاف" قطاع غزة.

وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية أن التعويض يستهدف المزارعين ممن تضرروا من التوتر الأمني الأخير في أعقاب استهداف الاحتلال الإسرائيلي نفق للمقامة في جنوب قطاع غزة نهاية الشهر الماضي.

وبحسب الصحيفة فإن "الكثير من مزارعي الغلاف تضرروا من إجراءات الجيش الاحترازية التي تم اتخاذها تخوفاً من رد مضاد من القطاع على تفجير النفق وبينها حظر الدخول للأراضي الزراعية المحاذية للقطاع".