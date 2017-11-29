الفصائل تتفق على تأجيل استلام الحكومة لمهامها حتى 10 ديسمبر

قناة الأقصى

أعلنت الفصائل الفلسطينية مساء اليوم، أنها طلبت من مصر تأجيل استكمال عملية تسلّم الحكومة لمهامها في قطاع غزة.

وقال الناطق باسم حركة فتح فايز أبو عيطة في مؤتمر مقتضب مساء اليوم أن حركتي حماس وفتح اتفقتا على الطلب من مصر تأجيل تسلم الحكومة لمهامها من 1 ديسمبر إلى 10 ديسمبر بهدف استكمال الترتيبات لضمان إنجاز خطوات المصالحة الوطنية.

وكان رئيس حركة المقاومة الإسلامية حماس في غزة يحيى السنوار قد دعا الفصائل الفلسطينية إلى اجتماع طارئ في مكتبه مساء اليوم، بحضور الوفد المصري ونائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو، وحركة فتح.