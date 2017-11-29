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حماس: منع الاحتلال للوفد السويسري تصرفٌ لا إنساني وانتهاكٌ لحقوق شعبنا

الأربعاء 29 نوفمبر 2017 08:12 م بتوقيت القدس المحتلة

حماس: منع الاحتلال للوفد السويسري تصرفٌ لا إنساني وانتهاكٌ لحقوق شعبنا

قناة الأقصى

اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" منع الاحتلال الصهيوني الوفد السويسري الدبلوماسي من زيارة قطاع غزة والاجتماع بممثليه ومكونات شعبنا تصرفًا لاإنسانيـًا.

واعتبرت الحركة في بيان صحفي مساء اليوم الأربعاء، المنع انتهاكٌ لحق شعبنا الفلسطيني في التواصل مع العالم الخارجي لسماع صوته وروايته وشرح معاناته عمومًا وحصار غزة خصوصًا.

وطالبت حماس كل دول العالم الحر ألا ترضخ لهذا الاٍرهاب والسلوك الصهيوني اللاإنساني، بل يجب أن يشكل حافزًا لإرسال مزيدًا من الوفود إلى غزة للاطلاع عن قرب على حجم الجرائم والانتهاكات التي ترتكب بحق شعبنا، وفي مقدمتها أزمة أهلنا المحاصرين وبذل الجهد الكافي لإنصافهم وإنهاء معاناتهم.

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