"ثابت" تدعو إلى دعم حقوق الفلسطينيين وفضح الاحتلال

قناة الأقصى

دعت منظمة "ثابت" مؤسسات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لتحمل المسئولية السياسية والإنسانية والأخلاقية تجاه نكبة الشعب الفلسطيني ومعاناته المستمرة، والعمل على إعادة الحقوق إلى أصحابها الأصليين.

وطالبت "ثابت" في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الحكومة البريطانية بالاعتذار للشعب الفلسطيني عن جريمة بلفور وآثاره الكارثية على القضية الفلسطينية.

وجددت رفضها لقرار التقسيم، الذي تعتبره جاء تتويجا لجريمة إعلان تصريح بلفور المشؤوم الذي وعد فيه الصهاينة "بإنشاء وطن قومي لليهود الصهاينة" في أرض فلسطين، والدور الخبيث الذي لعبته بريطانيا في تمكين المشروع الصهيوني الاستعماري من احتلال أرض فلسطين.

وأكدت "ثابت" على تمسك الشعب الفلسطيني بحقوقه كاملة وعدم تخليه عن الثوابت الوطنية الفلسطينية وفي مقدمتها حق العودة للاجئين إلى مدنهم وقراهم الأصلية التي طردوا منها بفعل جرائم الاحتلال الصهيوني إبان النكبة 1948.

كما توجهت المنظمة إلى الدولة اللبنانية بضرورة تحسين الواقع الاقتصادي والاجتماعي للاجئين الفلسطينيين في لبنان، وذلك من خلال إقرارها للحقوق المدنية والإنسانية، والعمل على تخفيف الضغوط الأمنية ورفع الحصار المفروض على مخيمات الجنوب، والسماح بإدخال مواد البناء إلى المخيمات.

وأكدت على تمسك اللاجئين بوكالة "الأونروا" الدولية لأنها الشاهد الدولي على نكبة الشعب الفلسطيني والمسؤول المباشر عن تقديم الخدمات الإنسانية لهم، بالإضافة إلى ضرورة زيادة الخدمات المقدّمة للاجئين وتحسين مستوى الأداء في مناطق عملها والتوقف عن سياسة التقليصات.

ودعت منظمة ثابت الشعوب العربية والإسلامية واحرار العالم إلى دعم حقوق الشعب الفلسطيني والعمل على فضح جرائم الاحتلال الصهيوني في جميع المحافل الدولية والإعلامية.

وفي سياق متصل، أطلق المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج حملة الكترونية بمناسبة الذكرى الأربعين لليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني والذي أعلنت عنه الأمم المتحدة في 29 نوفمبر من كل عام.

وتهدف الحملة التغريد الالكترونية على وسم (#متضامن مع فلسطين ) التي انطلقت في تمام الساعة السابعة بتوقيت القدس المحتلة مساء اليوم الأربعاء، إلى إبراز معاناة الشعب الفلسطيني في الشتات والأراضي المحتلة، ودعوة كافة المتضامنين مع القضية الفلسطينية لتسليط الضوء على أحوال الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج وفضح الانتهاكات الصهيونية ضد الفلسطينيين.

وكانت الأمم المتحدة اختارت يوم 29 نوفمبر لما ينطوي عليه من دلالات بالنسبة للشعب الفلسطيني، ففي ذلك اليوم من عام 1947، اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار 181 الذي أصبح يعرف باسم قرار تقسيم فلسطين المجحف بحق الشعب الفلسطيني صاحب الأرض.

واستجابة لدعوة موجهة من الأمم المتحدة، تنظم الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني حول العالم سنوياً أنشطة مختلفة احتفالا باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.