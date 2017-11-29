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منفذي عملية إطلاق نار في "تل أبيب"

الاحتلال يحكم بالسجن 4 مؤبدات و60 عاماً على 3 أسرى من يطا

الأربعاء 29 نوفمبر 2017 03:13 م بتوقيت القدس المحتلة

الاحتلال يحكم بالسجن 4 مؤبدات و60 عاماً على 3 أسرى من يطا

قناة الأقصى

أصدرت المحكمة المركزية للاحتلال الصهيوني، اليوم الأربعاء، حكماً بالسجن المؤبد أربع مرات و(60) عاماً، وغرامة مالية بقيمة (2,572,000 شيقل) بحقّ الأسرى: خالد محمد مخامرة (22 عاما)، ومحمد أحمد مخامرة (22 عاما)، ويونس عايش زين (23 عاما)، وجميعهم من يطا في محافظة الخليل.

وأوضح محامي نادي الأسير خالد محاجنة، والمترافع عن الأسرى الثلاثة: أن محكمة الاحتلال تذرعت بقيام الأسرى الثلاثة بأربع عمليات قتل وبـ(41) محاولة قتل، مشيرا إلى أن أحد قضاة هيئة المحكمة قرّر تبرئة الأسير يونس زين من عمليات القتل ومحاولات القتل، إلا أن المحكمة قررت بأغلبية القضاة إصدار نفس الحكم بحقه.

وأضاف المحامي أنه وبناءً على قرار القاضي الذي برّأ الأسير يونس؛ فإنه سيتقدم باستئناف للمحكمة العليا بالقدس ضد قرار إدانته والحكم عليه.

وبيّن أن أحد الحضور من المستوطنين حاول الاعتداء عليه وعلى الأسرى برمي آلة حادّة باتّجاههم في داخل قاعة المحكمة، لافتا إلى أنّه سيتقدّم بشكوى ضد المعتدي.

يذكر أن قوات الاحتلال كانت قد أصابت الأسير خالد مخامرة خلال عملية اعتقاله والأسير محمد مخامرة في تل أبيب، وقبع على إثرها لعدّة أيام في المستشفى، فيما اعتقلت الأسير زين بعد عدّة أيام.

وكان الاحتلال قد هدم قبل عام منزليْ الأسيرين خالد ومحمد مخامرة منفذي عملية "تل أبيب" مطلع شهر رمضان المبارك قبل عامين بمطعم أسفرت عن مقتل 4 مستوطنين وإصابة 6 آخرين.

الاحتلال يحكم بالسجن 4 مؤبدات و60 عاماً على 3 أسرى من يطا
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