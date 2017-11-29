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انخفاض طفيف للحرارة وفرصة لأمطار خفيفة اليوم

الأربعاء 29 نوفمبر 2017 07:46 ص بتوقيت القدس المحتلة

انخفاض طفيف للحرارة وفرصة لأمطار خفيفة اليوم

رجحت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الاربعاء، غائمًا جزئيًا، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح ادنى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية.

وتكون فرصة ضعيفة لسقوط زخات خفيفة متفرقة من الأمطار على بعض المناطق الشمالية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وتوقعت الأرصاد أن يكون الجو يوم غد الخميس غائمًا جزئيًا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

ويوم الجمعة القريب، يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما يوم السبت، فيكون الجو غائمًا جزئيًا إلى صاف، ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

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