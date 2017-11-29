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اعتقال أربعة مواطنين بينهم أم جنوب الخليل

الأربعاء 29 نوفمبر 2017 06:58 ص بتوقيت القدس المحتلة

اعتقال أربعة مواطنين بينهم أم جنوب الخليل

اعتقلت قوات الاحتلال ، مساء اليوم الثلاثاء، ثلاثة شبان وأم لخمسة أطفال من خربة أم حميطة شرق يطا جنوب الخليل.

وأفاد مراسلنا، بأن مستوطني "بيت يتير" و"متسبي يائير" المقامتات عنوة على أراضي المواطنين شرق بلدة يطا هاجموا تحت حماية جنود الاحتلال المواطنين في خربة أم حميطة المحاذية لقرية منيزل بمسافر يطا.

وأضاف أن أهالي الخربة كانوا يفلحون أراضيهم بالمحاصيل الشتوية عند هجوم المستوطنين، ما تسبب بإصابة عدد منهم بجروح ورضوض جراء ضربهم بالهروات وأعقاب البنادق.

وأشار  إلى أنه عقب عراك بين المواطنين والمستوطنين اعتقلت قوات الاحتلال حنان موسى علي حريزات (37 عاما) وهي أم لخمسة أطفال بينهم رضيعين، وكرم علي محمد حريزات (20 عاما)، وصالح أحمد محمد حريزات (18 عاما)، وعلي محمود مسلم حريزات (20 عاما).

كما احتجزت قوات الاحتلال لعدة ساعات، عزيزة سالم حسن حريزات (45 عاما)، وعماد رشيد آذن مدرسة منيزل بحجة تصوير اعتداءات المستوطنين دون تصريح يسمح بذلك.

وأوضح الجبور، أن المستوطنين يهدفون من خلال اعتداءاتهم المتواصلة على أهالي المنطقة سرقة أراضي المواطنين التي تزيد مساحتها عن 1000 دونم وتعود ملكيتها لعائلات حريزات وأبو سمرة ورشيد والنواجعة وأبو قبيطة وأبو علي وغيرها.

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