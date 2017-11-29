نتنياهو يهدد بانتخابات مبكرة لتمرير قانون التوصيات

هدد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في حال عدم تمرير مشروع "قانون التوصيات" الذي يحظر على الشرطة تقديم توصياتها بملفات التحقيق وعلى أن تنحصر الصلاحيات بذلك بيد النيابة العامة، هدد بتفكيك الإئتلاف الحكومي الحالي والذهاب إلى انتخابات مبكرة.

وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن "مقربين من نتنياهو أوضحوا على وجه الخصوص لممثلي حزب "كولانو" برئاسة وزير المالية، موشيه كحلون، أن "الموافقة من عدمها على مشروع القانون المقترح، هي بالنسبة لرئيس الحكومة، بأهمية قانون "يسرائيل هيوم" في عام 2014"، الذي كان بمثابة "القشة التي قصمت ظهر البعير" وأدت في حينه إلى حل الكنيست والذهاب لانتخابات مبكرة.

ففي حينه، قاد نتنياهو ائتلافًا حكوميًا صعبًا وشهدت العلاقات بينه وبين رؤساء الأحزاب الخمسة التي تشكل منها الائتلاف الحكومي توترا شديدا، وعلى خلفية مجموعة القضايا، منها قانون "يسرائيل هيوم"، وأدرك نتنياهو أنه لم يعد قادرًا على الحفاظ على ائتلافه الحكومي، وأنه فشل في محاولاته لوقف "الانتقادات اللاذعة لسياسياته"، وتم حلّ الكنيست في الثامن من شهر كانون الأول/ديسمبر 2014 وحدد موعدا لانتخابات جديدة في 17 آذار/مارس 2015.

وكان الكنيست صادق الاثنين الماضي بالقراءة الأولى على "قانون التوصيات"، اذ صوت لصالحه 46 عضو كنيست مقابل معارضة 37، وسبق ذلك حصول نتنياهو على مصادقة "لجنة الداخلية البرلمانية"، ظهر ذات اليوم بأعقاب جلسة مناقشات وصفت بأنها "صاخبة وعاصفة" وصلت حد الصراخ.

ورفض مطلب وزير المالية رئيس حزب "كولانو"، موشيه كحلون، باستبعاد ملفات التحقيق التي يخضع لها رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، من مشروع القانون.

ورفض أعضاء اللجنة من "الليكود" بشدة مقترح كحلون مصرين على أن يشمل تحقيقات نتنياهو، وتم التوصل إلى "حل توافقي" بموجبه لا تتمكن الشرطة من تقديم توصيات مكتوبًة بما يتعلق بملفات التحقيق مع نتنياهو، ولكنها تستطيع ان تقدمها شفهيًة إلى النائب العام.

كما ويمكن للمستشار القضائي للحكومة أن يتوجه للحصول على توصيات الشرطة، لكن دون نشرها والكشف عنها أمام وسائل الإعلام.

عضو الكنيست "روي فوكمان" الذي أجرى جزءًا من هذه المفاوضات إلى جانب مقربين آخرين من كحلون، مقابل دافيد بيتان من حزب "الليكود"، قال لـ"هآرتس" إن "التشابه في الأهمية التي يوليها نتنياهو لسن قانون إسكات الشرطة والتستر على خلاصاتها في الملفات التي على صلة به، هي في نفس وزن قانون "يسرائيل هيوم" في حينه".

وقال إن "المقربين من نتنياهو أعادوا التذكير بهذا الأهمية أكثر من مرة في سياق المحادثات التي جرت بخصوص "قانون التوصيات".