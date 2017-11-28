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القسام: سلاحنا سيبقى مشرعًا في وجه الاحتلال

الثلاثاء 28 نوفمبر 2017 09:09 م بتوقيت القدس المحتلة

القسام: سلاحنا سيبقى مشرعًا في وجه الاحتلال

أكدت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة (حماس) مساء الثلاثاء، تمسكها بسلاح المقاومة، مشددةً على أنه موجه تجاه الاحتلال .

وقالت الكتائب عبر منصاتها على وسائل التواصل: "سلاحنا الذي جبل بدماء الآلاف من الشهداء هو أيقونة النصر وعنوان الخطاب مع المحتل وسيبقى مشرعا في وجه الكيان الصهيوني الغاصب".

وأكد القيادي بحركة حماس خليل الحية أمس، أن سلاح المقاومة، خط أحمر لا يمكن التنازل عنه، مطالبةً كل الأطراف بالكف عن الحديث بشأنه.

وقال الحية: "سلاح المقاومة لا يقبل القسمة ولا الحديث عنه بأي حال من الأحوال، وكل الخطوط الحمراء تحته. هذا السلاح لن يُمس وسينتقل إلى الضفة لمقارعة الاحتلال".

يشار الى أن عضوي اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ، وعزام الأحمد، طالبوا بوضع سلاح المقاومة على طاولة الحوار وتسليمه للسلطة.

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