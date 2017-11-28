أجهزة السلطة تستدعي مواطنَين على خلفية سياسية

قناة الأقصى - غزة

استدعت أجهزة أمن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية مواطنَين بينهما أسير محرر للمقابلة في مقراتها على خلفية سياسية، فيما تواصل اعتقال آخرين دون سند قانوني، بينهم معتقل مضرب عن الطعام.

ففي مدينة قلقيلية استدعت أجهزة السلطة الشاب معاوية نظام غانم (16 عاما) من بلدة إماتين للتحقيق معه صباح الثلاثاء.

وفي طوباس، استدعى جهاز الأمن الوقائي الأسير المحرر مراد صوافطة للمقابلة في مقراته صباح اليوم.

ويواصل الطالب في الثانوية العامة والمعتقل لدى أجهزه السلطة حسني الشيباني إضرابه عن الطعام لليوم الرابع على التوالي، احتجاجاً على اعتقاله المستمر منذ حوالي شهرين لدى الأجهزة الأمنية في جنين.