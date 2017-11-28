السنوار يبحث مع السفير السويسري مستجدات المصالحة

قناة الأقصى - غزة

التقى رئيس حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع غزة يحيى السنوار بمكتبه في مدينة غزة اليوم الثلاثاء السفير السويسرى لدى دولة فلسطين جوليان توني.

وأطلع السنوار السفير السويسري على آخر مستجدات المصالحة الفلسطينية، والجهود التي بذلتها الحركة لإنجاحها، مؤكدا على أهمية إنجاز جميع مرتكزات هذه العملية.

وناقش الجانبان العقبات التي تواجه المصالحة الفلسطينية وكيفية التغلب عليها، مؤكدين على عدم السماح لهذه العقبات بإيقاف مسار المصالحة.

وأكد الطرفان على أهمية إيجاد حل لقضية الموظفين، وعلى ضرورة الالتزام بما تم التوقيع عليه فيما يخص قضيتهم، محذرين من المخاطر المترتبة على عدم حل هذه القضية بشكل عادل.