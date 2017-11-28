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حماس: دعوة الموظفين المستنكفين مخالفة لاتفاق القاهرة

الثلاثاء 28 نوفمبر 2017 02:12 م بتوقيت القدس المحتلة

حماس: دعوة الموظفين المستنكفين مخالفة لاتفاق القاهرة

قناة الأقصى - غزة

اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" دعوة حكومة الوفاق الموظفين المستنكفين للعودة إلى أماكن عملهم وتكليف الوزراء بترتيب هذا الموضوع مخالفا لاتفاق القاهرة الموقع في 4/5/2011.

وأكد الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم في تصريح صحفي، أن هذه الدعوة تجاوز لمهام اللجنة الإدارية والقانونية المتفق عليها والتي تنص على أن عودة الموظفين الذين كانوا على رأس عملهم قبل تاريخ 14/6/2007 يكون وفق الآلية التي توصي بها اللجنة المشكلة.

وكانت حكومة الوفاق قررت خلال جلستها الأسبوعية في رام الله الثلاثاء، عودة جميع الموظفين المستنكفين في قطاع غزة إلى عملهم.

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