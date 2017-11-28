  1. الرئيسية
  2. الأخبار
  3. عرض الخبر

هنية يهنئ الرئيس الموريتاني بذكرى استقلال بلاده

الثلاثاء 28 نوفمبر 2017 01:42 م بتوقيت القدس المحتلة

هنية يهنئ الرئيس الموريتاني بذكرى استقلال بلاده

هنأ رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية، رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد ولد عبد العزيز بمناسبة ذكرى الاستقلال المجيدة لبلاده.

وقال هنية خلال برقية تهنئة بعث بها الثلاثاء للرئيس الموريتاني، "إننا في حركة حماس إذ نشارك الشعب الموريتاني الشقيق أفراح عيد الاستقلال، لنترحم على أرواح الشهداء الذين بذلوا دماءهم من أجل الوطن".

وأكد أننا في حركة حماس نقف وقفة إجلال وإكبار أمام ملاحم المقاومة والبطولة التي سطرها الشعب الموريتاني ضد الاستعمار، والتي نستحضرها اليوم في فلسطين معلماً من أجل انتزاع حقوقنا واستراد أرضنا.

وأضاف هنية في نص البرقية: "نعبر لكم عن عظيم تقديرنا لمواقفكم الثابتة في دعم صمود الشعب الفلسطيني ونضاله، ونعرب لكم عن عميق اعتزازنا بأواصر الأخوة التي تجمع الشعبين الموريتاني والفلسطيني".

وتابع: متمنين لفخامتكم موفور الصحة والسعادة، ولموريتانيا وشعبها الكريم مزيداً من التقدم والازدهار.

رابط مختصر
مواضيع ذات صلة
إسماعيل هنية

هنية يعزي مصر بضحايا جريمة مسجد الروضة

هنية: متوجهون للقاهرة لتحقيق التطبيق الأمين لاتفاق 2011

هنية يُعزي العراق وإيران بضحايا الزلزال
التقاط

هنية: تنازلاتنا بالمصالحة لن تمس الثوابت والاستراتيجيات
thumb

هنية يتلقى دعوة مصرية للمشاركة بحوار القاهرة القادم

الأخبار الرئيسية

منذ ساعة

حماس: دعوة الموظفين المستنكفين مخالفة لاتفاق القاهرة
منذ 7 ساعات

قوات الاحتلال تعتقل 6 مواطنين من الضفة المحتلة
منذ 5 ساعات

حماس تستهجن تصريحات صهيونية حول سيناء
منذ الأمس

الحية: لا تراجع عن المصالحة وسلاح المقاومة خط أحمر
منذ 19 ساعة

إصابات بقمع الاحتلال للأسرى في معتقل "ريمون"
منذ الأمس

الفصائل الفلسطينية ترفض تصريحات الأحمد "التخريبية"

مقالات

مطبات "فتح" لإفشال المصالحة!

مطبات "فتح" لإفشال المصالحة!

أمين بركة
​خلط الأوراق ولعب على المكشوف

​خلط الأوراق ولعب على المكشوف

إياد القرا
الشرط الأول لنجاح المصالحة الفلسطينية

الشرط الأول لنجاح المصالحة الفلسطينية

د. فايز ابو شمالة
يا بتصيب يا بتخيب

يا بتصيب يا بتخيب

وسام عفيفة