هنية يهنئ الرئيس الموريتاني بذكرى استقلال بلاده

هنأ رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية، رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد ولد عبد العزيز بمناسبة ذكرى الاستقلال المجيدة لبلاده.

وقال هنية خلال برقية تهنئة بعث بها الثلاثاء للرئيس الموريتاني، "إننا في حركة حماس إذ نشارك الشعب الموريتاني الشقيق أفراح عيد الاستقلال، لنترحم على أرواح الشهداء الذين بذلوا دماءهم من أجل الوطن".

وأكد أننا في حركة حماس نقف وقفة إجلال وإكبار أمام ملاحم المقاومة والبطولة التي سطرها الشعب الموريتاني ضد الاستعمار، والتي نستحضرها اليوم في فلسطين معلماً من أجل انتزاع حقوقنا واستراد أرضنا.

وأضاف هنية في نص البرقية: "نعبر لكم عن عظيم تقديرنا لمواقفكم الثابتة في دعم صمود الشعب الفلسطيني ونضاله، ونعرب لكم عن عميق اعتزازنا بأواصر الأخوة التي تجمع الشعبين الموريتاني والفلسطيني".

وتابع: متمنين لفخامتكم موفور الصحة والسعادة، ولموريتانيا وشعبها الكريم مزيداً من التقدم والازدهار.