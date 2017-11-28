حماس تستهجن تصريحات صهيونية حول سيناء

قناة الأقصى - غزة

نددت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الثلاثاء، بتصريحات وزيرة صهيونية عدت فيها سيناء المصرية مكانا للدولة الفلسطينية.

وأكد القيادي في الحركة سامي أبو زهري في بيان على تضامن الحركة الكامل مع مصر "ضد أي محاولات او مشاريع تنتقص من السيادة المصرية على سيناء أو غيرها من التراب المصري".

ونبه أبو زهري إلى أنه "لن يكون هناك مكانا للدولة الفلسطينية إلا على أرض فلسطين".

وكانت وزيرة المساواة الاجتماعية الصهيونية جيلا جملئيل قالت أمس إن أفضل مكان للفلسطينيين ليقيموا فيه دولتهم هو سيناء ما أثار احتجاجات من وزارة الخارجية المصرية.