نتنياهو يجتمع مع زعماء أفارقة في كينيا

يشارك رئيس الحكومة الصهيونية، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، في وجبة غداء رسمية، في ضيافة الرئيس الكيني، أوهورو كينياتا.

ويشارك، إلى جانب نتنياهو، رئيس كل من تنزانيا وأوغندا وزامبيا ورواندا وتوغو وبوتسوانا وناميبيا وأثيوبيا، ونائب رئيس نيجيريا، إضافة إلى زعماء آخرين.

وبحسب صحيفة "هآرتس"، فإن نتنياهو سيلقي خطابا هناك، كما سيجتمع مع زعماء الدول المشاركين، ويعود إلى الكيان في ساعات الليل.

وكان نتنياهو قد صرح في جلسة لكتلة "الليكود، أنه يزور أفريقيا للمرة الثالثة خلال سنة ونصف، مؤكدا على الأهمية التي يوليها الكيان لأفريقيا، بما لا يقل عن الأهمية التي توليها أفريقيا لتوطيد علاقاتها مع الكيان. على حد قوله.

وأشار إلى أنه بعد بضعة أيام سيتحدث أمام وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، وقبل ذلك سيلتقي مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، وذلك للحديث بشأن الأوضاع في سورية ولبنان مقابل إيران.

وتابع أنه سيسافر لاحقا إلى الهند، حيث سيجتمع مع رئيس الحكومة الهندية، ناريندرا مودي.