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قوات الاحتلال تعتقل 6 مواطنين من الضفة المحتلة

الثلاثاء 28 نوفمبر 2017 07:29 ص بتوقيت القدس المحتلة

قوات الاحتلال تعتقل 6 مواطنين من الضفة المحتلة

اعتقلت قوات الاحتلال الليلة الماضية وفجر اليوم 8 فلسطينيين من أنحاء متفرقة من الضفة المحتلة.

فقد اعتقلت قوات الاحتلال شابين من مخيم بلاطة على حواجز طيارة خارج مدينة نابلس فيما شنت حملات دهم واعتقال في عدة مناطق بالضفة.

كما أفادت مصادر محلية أن قوة للاحتلال اعتقلت ضياء سميح أبو عرب وهو اسير محرر في كمين بعد حاجز زعترة.

وفي حادثة منفصلة جرى اعتقال الأسير المحرر عطا الله الذي أمضى 15 عاما بسجون الاحتلال على حاجز طيار بين نابلس وجنين.

من جانب آخر داهمت قوات الاحتلال منازل المواطنين في بلدة بيت فجار قضاء بيت لحم، وأجرت عمليات تنكيل بالمواطنين وتخريب لمحتوياتها وعرف من المنازل المداهمة منزل إبراهيم أبو حابس ديرية وسلمت الأسير المحرر محمد أكرم طقاطقة" ٢٤ عاما"، بلاغاً لمقابلة مخابراتها.

وفي جنين اعتقلت قوات الاحتلال المهندس أحمد عبد الهادي عتيق، بعد مداهمة منزله في بلدة برقين بجنين.

كما تم اقتحام مدينة طولكرم ومخيم شعفاط شمال القدس المحتلة.

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