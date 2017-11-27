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إصابات بقمع الاحتلال للأسرى في معتقل "ريمون"

الإثنين 27 نوفمبر 2017 07:17 م بتوقيت القدس المحتلة

إصابات بقمع الاحتلال للأسرى في معتقل "ريمون"

قناة الأقصى - فلسطين المحتلة

نكلت وحدات القمع الصهيونية، الإثنين، بالأسرى الفلسطينيين في معتقل "ريمون ."

وذكرت رسالة مسربة من معتقل ريمون أن وحدات قمع خاصة تابعة لقوات الاحتلال اقتحمت عدة أقسام في خطوة عدوانية لإرغام الأسرى على العد واعتدت بالضرب المبرح عليهم، ما أدى الى إصابة عدد منهم برضوض.

وأفادت وكالة وفا التي وصلتها الرسالة أنه تم نقل عدد من الأسرى المصابين إلى العيادات لتلقي العلاج، وعرف من الأسرى الذين تم التنكيل بهم الأسير فراس خليلية من بلدة جبع جنوب جنين .

وناشد الأسرى في رسالتهم كافة المؤسسات الانسانية والحقوقية التدخل لوضع حد لسياسة الاحتلال ووحدات القمع التي تنكل بالحركة الأسيرة .

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