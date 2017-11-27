الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري لقيادي بالجهاد الإسلامي

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

جددت محاكم الاحتلال الصورية الاعتقال الإداري للمرة الثانية على التوالي للأسير القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بسام عبد الرحمن أحمد أبو عكر (55 عاماً) من مخيم عايدة قضاء مدينة بيت لحم، وذلك لمدة أربعة أشهر جديدة.

واعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني الأسير "بسام أبو عكر" بتاريخ 27/07/2017م؛ عقب مداهمة منزله وفتشته بدقة، وبعد أيام أصدرت بحقه قرار بالاعتقال الإداري دون أن أي تهمة واضحة.

يذكر أن الأسير "أبوعكر" أب لسبعة أبناء، وهو أسير محرر اعتقل سابقاً لدى الاحتلال عدة مرات وأمضى ما مجموعه عشرون عاماً خلف القضبان وقد تحرر من آخر اعتقال قبل عام ونصف بعد أن أمضى 12 عاماً متتالية في الأسر على خلفية انتمائه وعضويته ونشاطاته في صفوف حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.