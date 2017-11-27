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خمسة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

الإثنين 27 نوفمبر 2017 01:01 م بتوقيت القدس المحتلة

خمسة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

قناة الأقصى

يدخل اليوم 27 من نوفمبر، خمسة أسرى من مدن الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال، بينهم ثلاثة محكومون بالمؤبد، وهم :

الأسير أمين أحمد جميل شقيرات (41 عامًا) من مدينة بيت لحم محكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة مرتين بالإضافة إلى ثلاثة أعوام، ومعتقل منذ عام 2004، بتهمة قتل اثنين من جنود الاحتلال الحراس على الجدار الذي يفصل بين منطقتي السواحرة وجبل المكبر، وقضى 13 عامًا في سجون الاحتلال.

من مدينة الخليل الأسير أسامة محمد ادريس عبد المعطي اسعيد (40 عامًا) محكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2001، وأمضى 16 عامًا في سجون الاحتلال.

والأسير محمود محمد محمود عمرو (41 عامًا) من بلدة دورا المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 15 عامًا في السجون.

من مدينة نابلس الأسير بلال حسين علي محسن (44 عامًا) محكوم بالسجن 18 عامًا والأسير رائد صايل شحادة سرحان (43 عامًا) محكوم بالسجن 17 عامًا، وهما معتقلان منذ عام 2001، وأمضيا 16 عامًا في سجون الاحتلال.

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