  1. الرئيسية
  2. الأخبار
  3. عرض الخبر

بالفيديو : الاحتلال يعتقل شاباً قرب المسجد الإبراهيمي بزعم حيازته سكيناً

الإثنين 27 نوفمبر 2017 08:59 ص بتوقيت القدس المحتلة

الاحتلال يعتقل شاباً قرب المسجد الإبراهيمي بزعم حيازته سكيناً

قناة الأقصى

اعتقلت قوات الاحتلال صباح اليوم الاثنين، شاباً فلسطينياً قرب المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل بزعم حيازته سكيناً.

رابط مختصر
مواضيع ذات صلة

الاحتلال يصادق على "مسار سياحي" بالضفة المحتلة والجولان

الاحتلال يعتقل 18 فلسطينياً بينهم قياديٌ في حماس
2

سكان "جبل البابا" شرق القدس يتحدون خطط الاحتلال لتهجيرهم

الاحتلال يصيب شابا ويعتقله في الخليل
صورة تعبيرية

الاحتلال يجبر مقدسيا على هدم منزله

الأخبار الرئيسية

منذ 5 دقائق

الحية: الفصائل أجمعت في القاهرة على تطبيق اتفاق القاهرة 2011 ماعدا فتح
منذ ساعتين

الفصائل الفلسطينية ترفض تصريحات الأحمد "التخريبية"
منذ 43 دقيقة

الاحتلال يصادق على "مسار سياحي" بالضفة المحتلة والجولان
منذ ساعتين

الاحتلال يعتقل 18 فلسطينياً بينهم قياديٌ في حماس
منذ 3 ساعات

حماس: لم تعد لدينا أي مسؤولية على وزارات غزة
منذ 20 ساعة

فتح تناقض نفسها حول "نسبة تمكين الحكومة"

مقالات

​خلط الأوراق ولعب على المكشوف

​خلط الأوراق ولعب على المكشوف

إياد القرا
الشرط الأول لنجاح المصالحة الفلسطينية

الشرط الأول لنجاح المصالحة الفلسطينية

د. فايز ابو شمالة
يا بتصيب يا بتخيب

يا بتصيب يا بتخيب

وسام عفيفة
مواقف على طاولة القاهرة

مواقف على طاولة القاهرة

مصطفى الصواف