الاحتلال يعتقل شاباً قرب المسجد الإبراهيمي بزعم حيازته سكيناً

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اعتقلت قوات الاحتلال صباح اليوم الاثنين، شاباً فلسطينياً قرب المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل بزعم حيازته سكيناً.
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الإثنين 27 نوفمبر 2017 08:59 ص بتوقيت القدس المحتلة
قناة الأقصى
اعتقلت قوات الاحتلال صباح اليوم الاثنين، شاباً فلسطينياً قرب المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل بزعم حيازته سكيناً.
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