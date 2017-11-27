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الاحتلال يعتقل 18 فلسطينياً بينهم قياديٌ في حماس

الإثنين 27 نوفمبر 2017 08:11 ص بتوقيت القدس المحتلة

الاحتلال يعتقل 18 فلسطينياً بينهم قياديٌ في حماس

قناة الأقصى

شنت قوات الاحتلال الصهيوني، فجر اليوم الاثنين، حملة مداهمات في مناطق مختلفة بالضفة المحتلة، واعتقلت خلالها 18 مواطناً بينهم قيادي في حركة حماس.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال داهمت مدينة دورا جنوب الخليل واعتقلت القيادي والأسير المحرر رزق الرجوب ونجله أحمد وصادرت مركبتيهما؛ كما تم اقتحام منزلهما وتفتيشه وتخريب محتوياته .

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة مادما جنوب نابلس، وداهمت منزل المواطن عايد قط، واعتقلت نجله أحمد.

كما اقتحمت بلدة عورتا شرق نابلس، واعتقلت الفتى عبد الحفيظ رمزي عواد (16 عاما) بعد مداهمة منزله وتخريب محتوياته.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة الجلمة شرق مدينة جنين واعتقلت شابين بعد مداهمة منزليهما.

وقالت مصادر، إن عدة آليات عسكرية داهمت البلدة واعتقلت الشابين أحمد نضال أبو فرحة ومحمود عمر أبو فرحة وفتشوا منزليهما ونكلوا بذويهما.

وأشاروا إلى أن الجنود انتشروا في شوارع البلدة ونصبوا الكمائن والحواجز حتى وقت مبكر من صباح اليوم.

واقتحمت قوة عسكرية صهيونية قرية صفّا جنوب غرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة وقامت بتفتيش عددا من المنازل.

وأفادت مصادر، أن الاحتلال داهم منزل محامي مؤسسة الضمير مهند كراجه في القرية، وشرع بأعمال التفتيش والتحقيق مع سكان المنزل، كما اقتحم منازل شقيقه وعائلته وعبث بمحتوياتها.

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