الإفراج عن أسير من جنين أصيب بجلطة

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

أفرجت سلطات الاحتلال الصهيونية، مساء الأحد، عن الأسير محمود بشناق من قرية رمانة غرب جنين، الذي أصيب بجلطة داخل المعتقل.

وذكر ذوو الأسير بشناق، أن سلطات الاحتلال أفرجت عنه بعد قرار المحكمة العسكرية إثر ترافع محاميين عن المعتقل والمطالبة بضرورة الإفراج عنه بعد إصابته بجلطة قبل أسبوعين داخل معتقل عوفر، وتم نقله إلى مستشفى داخل أراضي الـ 48 لمدة خمسة أيام، ثم تقرر الإفراج عنه بسبب تردي وضعه الصحي.

وأضاف ذوو المعتقل أن سلطات الاحتلال اشترطت قبل الإفراج عنه دفع غرامة مالية بقيمة 5000 شيقل، وبعد دفع الغرامة تم الإفراج عنه مساء اليوم.

ونظمت حركة فتح وفعاليات وأهالي قرية رمانة حفل استقبال للأسير المحرر.

وكانت سلطات الاحتلال اعتقلت بشناق، الذي يعمل ضابطا بجهاز الاستخبارات العسكرية في جنين، قبل شهر على حاجز عسكري بالقرب من الخليل.