استطلاع:تساوي حزبي الليكود وهناك مستقبل في المقاعد

قناة الأقصى - شؤون صهيونية

أظهر أحدث استطلاع للرأي العام الصهيوني تساوياً ولأول مرة في عدد المقاعد بين حزبي الليكود وحزب هناك مستقبل بزعامة يائير لبيد.

ووفقاً للاستطلاع الذي أجري برعاية القناة العاشرة العبرية ونشرت نتائجه الليلة، فقد حصل حزبا الليكود وهناك مستقبل على 24 مقعدا لكل منهما، وهي المرة الأولى التي يفقد فيها حزب الليكود قيادته للمعسكر اليميني من حيث عدد المقاعد.

بينما تراجع تحالف حزب العمل بزعامة "آفي غباي" بحصوله على 17 مقعدا من أصل 24 يتمتع بها حالياً ، كما تراجعت القائمة العربية المشتركة بحصولها على 11 مقعدا بدلاً من 13 حالياً.

كما يشير الاستطلاع إلى تقدم حزب البيت اليهودي بزعامة " نفتالي بينتي" بحصوله على 12 مقعدا، بالإضافة لتقدم حزب "كولانو" بزعامة وزير المالية موشي كحلون بحصوله على 9 مقاعد، في الوقت الذي حافظ فيه حزب "اسرائيل بيتنا" بزعامة وزير الجيش أفيغدور ليبرمان على ثباته بحصوله على 5 مقاعد.