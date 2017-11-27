حماس: لم تعد لدينا أي مسؤولية على وزارات غزة

قناة الأقصى - غزة

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم الأحد أنه لم تعد لديها أي مسئولية بالمطلق على الوزارات والمؤسسات الحكومية في قطاع غزة.

وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم في تصريح حصفي مكتوب، إن حماس "قدمت تنازلات وحلَّت اللجان الإدارية بالكامل، ولم يعد لها أي مسؤولية بالمطلق على الوزارات".

وذكر قاسم أن الوزارات والجهات الحكومية الإدارية من مسؤولية حكومة الوفاق بشكل كامل، وبناء على اتفاق القاهرة سهلت حماس تسليم حكومة الوفاق برئاسة رامي الحمد الله لمهامها وتعاملت بأريحية كاملة في تسليم الوزارات.

وأشار إلى أن حماس انسحبت بالكامل من معابر قطاع غزة، ولم تبق أي موظف بناء على طلب السلطة.

وفيما يتعلق بالوفد المصري المتجه لقطاع غزة، أوضح قاسم أن مصر تلعب دورًا وسيطًا في تقريب وجهات النظر، وليس من أجل الضغط على الأطراف والسبب في توجه الوفد التأكد من تطبيق الاتفاق دون خلافات.

وشدد على أن حماس ما زالت مصرّة على أنَّ المصالحة قرار استراتيجي، وستواصل الحركة المصالحة حتى النهاية، دون العودة بأيّ شكل من الأشكال لمربع الانقسام.

واختتم قاسم حديثه قائلًا: "سنصل إلى الشراكة الوطنية الحقيقية فلا بديل عن المصالحة إلا المصالحة، لذلك يجب الالتزام بما تمّ التوافق عليه وتغليب المصلحة الوطنية العليا على المصالح الحزبية، فإذا تمّ الالتزام سنتجاوز كل العقبات".