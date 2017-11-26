أجهزة السلطة تعتقل وتستدعي 5 مواطنين

اعتقلت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة في الضفة الغربية أربعة مواطنين بينهم أسير محرر، واستدعت محررا للمقابلة في مقراتها، فيما تواصل اعتقال آخرين على خلفية انتمائهم السياسي.

ففي مدينة قلقيلية اعتقلت أجهزة السلطة الجمعة الماضية الأسير المحرر والمعتقل السياسي السابق الشيخ قاسم صوي.

واستدعى جهاز المخابرات العامة في طوباس، السبت، الأسير المحرر سائد حجي للمقابلة في مقراته، فيما يواصل جهاز المخابرات في مدينة نابلس اعتقال الطالب بكلية الشريعة في جامعة النجاح عماد طوباسي لليوم السادس على التوالي.

وفي مدينة الخليل، اعتقلت أجهزة السلطة خلال الأيام الماضية المواطنين: عماد النتشة وصدام عمرو ومعتز القواسمي.

واستمراراً لسياسة التنسيق الأمني في بيت لحم ونابلس أعادت أجهزة السلطة خمسة مستوطنين لجيش الاحتلال بعد زعمهم الدخول للمدينة عن طريق الخطأ.