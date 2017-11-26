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يعالون يتباهى بأنه أكثر قاتل للفلسطينيين !

الأحد 26 نوفمبر 2017 02:34 م بتوقيت القدس المحتلة

يعالون يتباهى بأنه أكثر قاتل للفلسطينيين !

قناة الأقصى - فلسطين المحتلة

تباهى وزير الحرب الصهيوني السابق موشيه يعالون بأنه أكثر مسؤول صهيوني قتل أكبر عدد ممن وصفهم بـ "جنود العدو" في إشارة للمواطنين الفلسطينيين والعرب.

وفي ندوة في مدينة "هرتزليا" الصهيونية وسط فلسطين المحتلة، السبت، قال يعالون إن أحدا في الكنيست والحكومة لم يقتل فلسطينيين مثله.

وطالب الوزير السابق رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بالاستقالة على خلفية التحقيقات التي تلاحقه.

يُذكر أن يعالون كان قائد قوة النخبة برئاسة الأركان، وقاد القوة التي اغتالت الشهيد خليل الوزير (أبو جهاد) قائد الذراع العسكرية لـ منظمة التحرير الفلسطينية داخل منزله في تونس.

وكان وزير الدفاع ورئيس الحكومة الأسبق إيهود باراك قد تباهى في وقت سابق هو الآخر بأنه أكثر صهيوني قتل عربا في تاريخ جيش الاحتلال.

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